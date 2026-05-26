Hayvanları kaybolan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti
Yozgat’ta bir vatandaşın kaybolan 7 büyükbaş hayvanı, jandarma ekiplerinin drone destekli aramasıyla meralık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.
Yozgat'ta hayvanları kaybolan vatandaşın yardım çağrısına Jandarma ekipleri kayıtsız kalmadı.
Yozgat'ta köyde ikamet eden vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden hayvanlarını kaybettiğine dair ihbarda bulunarak yardım istedi. 7 adet büyükbaş hayvanı kaybolan vatandaşın yardımına Jandarma ekipleri koştu.
Bölgede başlatılan arama çalışmalarında dron desteği de sağlanarak yapılan titiz arama sonucunda kayıp 7 adet büyükbaş hayvan köye ait meralık alanda bulundu. Bulunan hayvanlar tam ve eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi. Hayvanları bulunan vatandaş, ekiplere teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti ifade etti. - YOZGAT