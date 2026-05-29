Haberler

Yozgat'ta kaybolan çocuk bulundu

Yozgat'ta kaybolan çocuk bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde dün akşam kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce, sabah saatlerinde kaybolduğu noktaya 2 kilometre mesafede bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kaybolan çocuk bulundu.

Çayıralan ilçesi Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda dün akşam 20.15 sularında kaybolan Aybüke İnce bu sabah saatlerinde bulundu.

Kaybolduğu noktaya 2 kilometre mesafede bulunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre "28 Mayıs 2026 Perşembe günü akşam saatlerinde Çayıralan ilçemiz Söbeçimen Köyü Alamettin Yaylası'nda kaybolan 3 yaşındaki yavrumuz, ekiplerimizin ve gönüllü vatandaşlarımızın gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde bugün sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ salim bulunmuştur. Yavrumuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma, Emniyet, Orman İşletme, sağlık ekipleri ile gönüllü vatandaşlarımıza, komşu illerden gelen STK'lara da gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı

10 yıllık emek alevlere teslim! Bezos'un milyarlarca doları kül oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı

1 tane zeytine dudak uçuklatan fiyat! Satıcının savunması da akılalmaz
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

Babasına sorulan soruya kafasını sallayarak verdiği yanıt olay oldu
Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor

Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: rol arkadaşı ile aşk yaşıyor
Latin Amerika'da 5 ülke organize suçla mücadelede 'Santiago Taahhüdü' imzaladı

Latin Amerika'dan suç örgütlerine ortak mücadele kararı
Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor! Gramı 18 TL'ye kadar çıkıyor

Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! Anında yanıt verdi

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! İşte yanıtı