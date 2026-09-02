Yozgat'ta Kamyon-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Yozgat’ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yozgat'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yozgat-Ankara kara yolu Köseyufuslu köyü kavşağında meydana geldi. Şehir merkezi yönüne seyreden Ü.A. idaresindeki 66 AK 524 plakalı Toyota marka otomobil, E.İ. idaresindeki 35 CAB 866 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı