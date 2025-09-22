Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapanlar Suçüstü Yakalandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yapılan operasyonda, define bulma umuduyla kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sarıkaya Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. JASAT ile düzenlenen operasyonda Ö.G., A.D., R.A. ve M.Ç. isimli şüpheli şahıslar olay yerinden araçlarıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kaçak kazıda kullanılan kazma, çapa, 2 adet kürek ve metal el detektörü ele geçirildi. - YOZGAT