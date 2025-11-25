Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni ilçesi köy mezrasında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan operasyonda, Ö.E. ve R.K. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Çapa, kazma ve 2 adet kürek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - YOZGAT