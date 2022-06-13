Yozgat'ta itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 3 ölü Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Boğazlıyan-Sarıkaya yolu kavşağında meydana geldi. Boğazlıyan'dan Yozgat istikametine doğru seyir halinde olan 66 ED 666 plakalı Boğazlıyan itfaiye aracı, Sarıkaya istikametinden Boğazlıyan istikametine giden F.Ç. idaresindeki 27 BBD 78 plakalı Peugeot marka otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan şoför ile S.Ç. olay yerinde, N.Ç. ise hastanede hayatını kaybetti. İtfaiye aracı sürücüsü Ö.H. gözaltına alındı. (Gökhan Doğan/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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