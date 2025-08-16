Yozgat'ta İnşaat İşçisi Dengesini Kaybederek Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta İnşaat İşçisi Dengesini Kaybederek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde inşaatta çalışan 43 yaşındaki Mustafa Erol, düştüğü çatıda hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yozgat'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aydıncık ilçesi Kantar mevkiinde soğuk hava deposu inşaatında çalışan işçi Mustafa Erol (43) dengesini kaybederek çatıdan aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Erol, Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sahalara geri dönüyor! Sergen Yalçın'ın yeni durağı belli oldu

Ve beklenen oldu! İşte Sergen Yalçın'ın yeni durağı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.