Yozgat'ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kırıkkale-Yozgat kara yolu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. 66 EB 014 plakalı BMW marka otomobil ile 66 HB 678 plakalı hafif ticari aracın çarpıştığı kazada araç sürücüleri Y.Y.K. ve E.B.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. 2 yaralı Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı