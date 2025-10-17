Yozgat'ta Huzurlu ve Güvenli Tren Yolculuğu Uygulaması Başlatıldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde polis ekipleri, vatandaşların tren seyahatlerini huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla trenlerde uygulama gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, saat 08.30'da Yerköy Tren İstasyonu'nda Tatvan-Ankara seferini yapan 52011 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi trenine binen emniyet ekipleri, 'Huzurlu ve Güvenli Tren Yolculuğu Uygulaması' kapsamında toplam 58 yolcunun Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasını yaptı. Uygulama, Sekili İstasyonu'nda son buldu. Vatandaşların huzurlu ve güvenli seyahat etmeleri için bu tür uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - YOZGAT