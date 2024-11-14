Yozgat'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak ceza evine gönderildi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.U. isimli şahsı yapılan operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan M.U. işlemlerin ardından Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT
Sıcak Gelişme:
3 konser organizasyonu ve bazı harcamalarla ilgili Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlatıldı.