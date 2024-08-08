Yozgat'ta firari yakalandı
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Yozgat'ta "taksirle ölüme neden olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'nün evine geldiği bilgisine ulaştı. Ekipler, A.Ö.'yü evinin yakınındaki arazide saklanırken yakaladı. Yakalanan firari, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerince cezaevine teslim edildi. - YOZGAT