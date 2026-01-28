Haberler

Yozgat'ta 25 suç kaydı olan firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta 25 suç kaydı olan firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 suç kaydı ve 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü G.K.'yı yakaladı. G.K. hırsızlık ve alkollü araç kullanma suçlarından aranıyordu.

Yozgat'ta çeşitli suçlardan 25 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri uygulamada, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan G.K. isimli firari hükümlüyü yakaladı. Firari hükümlünün 25 aynı suç kaydı bulunduğu, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 14 yıl 22 ay hapis cezası, 'alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma' suçundan 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Toplamda 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması olan G.K, Boğazlıyan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı