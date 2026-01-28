Yozgat'ta 25 suç kaydı olan firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta çeşitli suçlardan 25 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdikleri uygulamada, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan G.K. isimli firari hükümlüyü yakaladı. Firari hükümlünün 25 aynı suç kaydı bulunduğu, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 14 yıl 22 ay hapis cezası, 'alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma' suçundan 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Toplamda 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması olan G.K, Boğazlıyan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT