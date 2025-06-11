Yozgat'ta FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde FETÖ terör örgütüne üye olmaktan hakkında 7 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı ve tutuklandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde FETÖ terör örgütüne üye olmaktan cezası bulunan şahıs yakalandı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve JASAT'ın yaptığı operasyonda hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)' suçundan kesinleşmiş 7 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan E.Ç. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan E.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa