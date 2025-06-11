Yozgat'ta FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde FETÖ terör örgütüne üye olmaktan cezası bulunan şahıs yakalandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve JASAT'ın yaptığı operasyonda hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)' suçundan kesinleşmiş 7 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan E.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan E.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT