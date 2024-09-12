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Yozgat'ta FETÖ firarisi yakalandı

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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yapılan operasyon sonucunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi bir kişi Ankara'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi bir kişi Ankara'da yakalandı.

Sarıkaya İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.D. yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan R.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Sincan T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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