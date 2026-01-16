Haberler

Yozgat'ta emniyet ve jandarmaya 54 yeni araç

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İçişleri Bakanlığı tarafından Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na 54 yeni araç teslim edildi. Araç teslimatında konuşan yetkililer, bu araçların suçla mücadele ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle İçişleri Bakanlığı'nın Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na verdiği araçların teslimatı yapıldı.

Programda konuşma yapan Yozgat Emniyet Müdürü Necmettin Koç, "Bugün burada Yozgat Emniyet Müdürlüğümüze tahsis edilen 27 aracın teslim töreninde sizlerle bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bu araçlar yalnızca araç filomuzu güçlendirmekle kalmayacak, suçla mücadelede ve kamu düzeni sağlanmasında önemli katkılar sunacaktır" dedi.

Yozgat Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç ise, "Bugün burada kamu hizmetlerimizin daha güçlü bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla ÖTV'siz araç alımından dolayı toplanmış bulunmaktayız. Bu araçlar devletimizin imkanlarını milletimizin hizmetine sunmanın en büyük somut göstergelerinden biridir. Sahadaki hizmetlerimiz gün geçtikçe artacaktır" ifadelerini kullandı.

Yozgat Müftüsü Nihat Kök'ün dua etmesinin ardından anahtar teslimatı gerçekleştirildi. Araçların konvoyunun ardından program sona erdi. - YOZGAT

