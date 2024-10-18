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Yozgat'ta Emniyet ve Jandarma İçin 48 Yeni Araç Teslim Edildi

Yozgat'ta Emniyet ve Jandarma İçin 48 Yeni Araç Teslim Edildi
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Yozgat'ta düzenlenen törenle, emniyet ve jandarma teşkilatlarına 48 yeni araç teslim edildi. Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türkiye Yüzyılı hedefine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Yozgat'ta emniyet ve jandarma teşkilatlarına katılan 48 yeni araç düzenlenen törenin ardından ekiplere teslim edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesine katılan araçlar için teslim töreni gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen araçların 47'si emniyet, 1 tanesi ise jandarma teşkilatına teslim edildi.

Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Kimi zaman alt yapıda kimi zaman üst yapıda kimi zaman eğitimde kimi zaman sağlıkta kimi zaman da tarımda söz yerindeyse Yozgat'ımızın her karışında bir izimiz, bir imzamız var. Bizler bir yandan alt yapı bir yandan üst yapı yatırımlarıyla hizmetlere devam ederken bir yandan da Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın direktifleri doğrusunda 'Türkiye'nin huzuru' sloganıyla yol yürümeye devam ediyoruz" dedi.

48 yeni aracın emniyet ve jandarma teşkilatına kazandırıldığını da aktaran Vali Özkan, "İnşallah bu araçlar sokaklarımızda, mahallemizde, köyümüzde ve kentimizde vatandaşlarımıza hizmet verecek" şeklinde konuştu.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak kentte huzurun sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin temini için mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ise, "Başta uyuşturucu, terör, yasadışı göç ve asayiş gibi her türlü suç ve suçluyla mücadelemizi geçmişte olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu amaç doğrultusunda bugün müdürlüğümüzün merkez ve ilçelerimizde görev yapan 266 araçlık filosuna sıfır kilometre yüksek donanımlı 47 araç ile yenilenmesinin ve güçlenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni araçlarımız il merkezi ve 13 ilçemizde trafik ve asayiş hizmetlerinde görev yapacak, şehrimizin huzur ve güvenin sağlanmasında bize çok büyük katkılar sunacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Araçların anahtarları görevli personele teslim edildikten sonra araçlar şehir turu attı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Ali Özkan Türkiye Yüzyılı Yerel Haberler Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Türkiye yozgat

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