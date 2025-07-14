Yozgat'ta Düğünde Silahlı Kavga: Muhtar ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta Düğünde Silahlı Kavga: Muhtar ve Oğlu Hayatını Kaybetti
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavga sonucunda köy muhtarı Yalçın Akdemir ve oğlu Ahmet Akdemir yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Yalçın Akdemir ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.G. köydeki bir düğünde karşılaştı. Taştışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.G., silahla ateş açtı. Yalçın Akdemir ve kavgaya karışan oğlu Ahmet Akdemir ağır yaralanırken, K.A. isimli bir kişi de seken kurşunla yaralandı. Muhtar ve oğlu, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, K.A. ise Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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