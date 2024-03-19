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Yozgat'ta Cumhuriyet Savcısı'nın ölümüyle ilgili davada hapis cezası onandı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında başından silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davada astsubay Ahmet M.'nin aldığı hapis cezası onaylandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında başından silahla vurulan 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan astsubaylardan Ahmet M.'nin 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 24 Mart 2021 tarihinde başından silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davada mahkeme heyeti, silahın sahibi Ahmet M.'ye 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken, diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatine karar verdi. Tarafların itirazı sonrası istinafa taşınan dosyanın görüldüğü Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi yapılan inceleme sonrasında; usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından yapılan başvuruların esastan reddine karar verdi.

Sorgun Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, 24 Mart 2021'de Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 27 Mart'ta hayatını kaybetmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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