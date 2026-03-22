Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı

Yozgat'ta bir cipin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat-Kayseri kara yolu Esenli köyü mevkiinde meydana geldi. V.Y. (30) yönetimindeki 66 AES 464 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı