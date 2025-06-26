Yozgat'ta Boğulma Olayı: Yeğen Barajda Can Verdi
Yozgat'ın Derbent köyü mevkiinde serinlemek amacıyla baraja giren dayı ve yeğeni, akıntıya kapılan 12 yaşındaki M.A.G.'nin boğulması sonucu büyük bir trajedi yaşandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat'ta dayı yeğen serinlemek için baraja girdi, yeğen boğularak can verdi.
Edinilen bilgiye göre, Derbent köyü mevkiinde A.Ç. ve yeğeni M.A.G. (12) serinlemek için baraja girdi. Dayı ve yeğen yüzerken, M.A.G. barajda akıntıya kapılarak sürüklenerek kayboldu. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa