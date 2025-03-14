Yozgat'ta Beton Yüklü Mikser Kamyonu Şarampole Devrildi

Yozgat'ın Yerköy İlçesine beton yüklü mikser kamyonu şarampole devrildi, yaralı olarak kurtulan kamyon sürücüsünü kazayı görenler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki hazır beton yüklü mikser, Yozgat'tan Kırıkkale istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, sürücüyü kurtarmak istedi. Çevredekilerin yardımı ile araç içerisinden çıkarılan sürücü N.D. ambulans ile Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - YOZGAT