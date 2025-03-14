Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi: Hayatlarını bağışla
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

Yozgat'ta Beton Yüklü Mikser Kamyonu Şarampole Devrildi

Yozgat'ta Beton Yüklü Mikser Kamyonu Şarampole Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir beton yüklü mikser kamyonu devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüyü kurtarma çalışmaları yaptı.

Yozgat'ın Yerköy İlçesine beton yüklü mikser kamyonu şarampole devrildi, yaralı olarak kurtulan kamyon sürücüsünü kazayı görenler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki hazır beton yüklü mikser, Yozgat'tan Kırıkkale istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, sürücüyü kurtarmak istedi. Çevredekilerin yardımı ile araç içerisinden çıkarılan sürücü N.D. ambulans ile Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti
img

Bakan Şimşek kapınızı çalabilir! Tüm illere görevlendirme yapıldı
img

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eslem'in başıboş köpekler tarafından öldürülmesine ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma

12 yaşındaki Eslem'in ölümü sonrası DEM Partili belediyeye soruşturma
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.