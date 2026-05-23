Yozgat'ta bayram tatilinde hız koridorları aktif olacak

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi ve süresince vatandaşların güvenli seyahati için il genelinde en üst düzey trafik tedbirlerini devreye soktu. 10 gün sürecek denetimlerde 2 bin 860 personel görev yapacak, 47 kavşak ve 6 radar noktası kontrol altında tutulacak.

Yapılan planlama kapsamında, Yozgat merkez ve ilçelerinde trafik akışının yoğun olduğu noktalar ablukaya alındı. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; bayram tedbirleri süresince 21'i merkezde, 26'sı ilçelerde olmak üzere toplam 47 kavşak denetim altında tutulacak.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde 9 Yaya Devriye Bölgesi, 7 Ring Bölgesi ve hız ihlallerinin önüne geçmek amacıyla 6 Radar Denetimi noktası oluşturuldu. 10 günlük bayram mesaisi boyunca toplam 2 bin 860 personel sahada aktif görev alacak.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, şehirlerarası ve ilçeler arası yollarda aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçmek için aktif olan hız koridorlarını da paylaştı. İl sınırları içerisinde sıkı denetim yapılacak hız koridoru güzergahları şunlar: Muslubelen- Sorgun, Balışeyh- Yozgat, Sorgun- Akdağmadeni, Akdağmadeni- Sivas/Yıldızeli, Boğazlıyan- Kayseri Merkez, Boğazlıyan- Kırşehir/Mucur, Sarıkaya- Boğazlıyan.

Sorumluluk sahasında yer alan sabit radar uygulamalarına dair güncel bilgilere ve iller arası kontrol noktası sayılarına İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi https://www.icisleri.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sürücülere hayati bir çağrıda bulunularak, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin. Tüm vatandaşlarımıza kazasız, huzurlu ve mutlu bayramlar dileriz" ifadelerine yer verildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
