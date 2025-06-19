Yozgat'ta Ahır Yangını: Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Yozgat'ta Ahır Yangını: Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Çiçekli köyünde çıkan yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

Yozgat'ta meydana gelen yangında ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Saraykent ilçesine bağlı Çiçekli köyünde elektrik kontağından çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ahır, kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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