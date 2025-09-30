Haberler

Yozgat'ta Adli Kolluk Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme:
Boğazlıyan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Soydoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen adli kolluk toplantısında adaletin önemi vurgulandı ve soruşturma süreçlerinin geliştirilmesi gerektiği dile getirildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı adli kolluk toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Soydoğan, adaletin sağlanamadığı zaman devletin temellerinin zarar göreceğini belirtti.

Toplantıya; Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nazmi Samet Özkan, Boğazlıyan Cumhuriyet Savcıları, Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçe jandarma ve emniyet yetkilileri ile adli kolluk görevlileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başsavcı Soydoğan, adaletin devletin temeli olduğunu vurguladı. "Eğer adaletin tesisinde başarılı olamazsak, devletin temellerine zarar vermiş oluruz. Nasıl ki adalet devletin temelini oluşturuyorsa, soruşturma işlemleri de adaletin temelini oluşturur. Eğer soruşturma aşamasında toplanması gereken deliller tam ve hukuka uygun olarak toplanmazsa, suçluların cezalandırılması mümkün olmaz. Mağdur olan vatandaşlarımızın adalet arayışı da karşılıksız kalır. Adli soruşturmalarda tek yetkili merci olan Cumhuriyet Başsavcılığımız ile adli kolluk görevlilerimizin uyumlu çalışmalarını son derece önemsiyorum. Hepimiz aynı gemide farklı görevler icra ediyoruz, bu gemiyi hep birlikte limana ulaştırabiliriz" dedi.

Toplantıda Cumhuriyet Savcıları Uğur Dökünlü, Alican Korhan ve Hatice Büşra Korhan tarafından üç farklı sunum gerçekleştirildi. Sunumlarda adli kolluk işlemlerinin geliştirilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri ele alındı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
