Yozgat'ta 5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan K.Ç. Yakalandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan K.Ç., cezaevine gönderildi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. jandarma ekiplerince yakaladı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.Ç. için Sorgun ilçesinde saklandığı yere operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalan K.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından K.Ç. ceza evine gönderildi. - YOZGAT