Yozgat'ta 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-31 Aralık 2023 tarihleri arasında hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretini yapma suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.E.Ö, çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. ile çeşitli suçlardan 6 ay ile 2 yıl 5 ay 5 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.