Yozgat'ta 20 bin makaron ele geçirildi

Yozgat'ta 20 bin makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Yerköy'de yaptıkları operasyonda 20 bin adet dolu makaron ele geçirdi. Şüpheli M.Ü. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yozgat'ta yapılan operasyonda 20 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yozgat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Yerköy'de operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli M.Ü.'ye ait kargo gönderisi kontrol edildi ve 20 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi. - YOZGAT

