Yozgat'ta 16 Yaşındaki Sürücünün Aracı Şarampole Yuvarlandı, 3 Çocuk Yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 16 yaşındaki gencin sürdüğü hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, kazada 3 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sorgun hamamlar mevkiinde yaşanan kazada 66 AAP 620 plakalı Fiat marka aracın sürücüsü B.E.D. (16) direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan sürücünün yanı sıra M.E.Ş. (12) ve M.S.D. (10) hafif yaralanarak kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT