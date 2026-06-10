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Minibüs ve otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Minibüs ve otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde minibüs ve otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sorgun sanayi mevkiinde meydana geldi. K.E. idaresindeki 66 AES 572 plakalı BMW marka otomobil ve İ.B. idaresindeki 08 AAJ 043 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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