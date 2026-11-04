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Yozgat Sorgun'da kaçak tütün operasyonunda 620 kilo tütün ele geçirildi

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Yozgat Sorgun'da kaçak tütün operasyonunda 620 kilo tütün ele geçirildi
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaçak tütün ticaretine yönelik operasyonda 620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler Y.İ., B.V. ve H.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda 620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun ilçesinde kaçak tütün ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen ikametlere düzenlenen operasyonda, 620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler Y.İ., B.V. ve H.S. hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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