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Yozgat Sorgun'da kaçak alkol operasyonunda 60 litre etil alkol bulundu

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Yozgat Sorgun'da kaçak alkol operasyonunda 60 litre etil alkol bulundu
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun ilçesinde kaçak alkol operasyonu düzenledi. Şüpheli S.C.'nin adresinde yapılan aramada 60 litre etil alkol ele geçirildi ve şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun ilçesinde kaçak alkol operasyonu gerçekleştirdi. Şüpheli S.C. nin belirlenen adresinde düzenlenen aramalarda 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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