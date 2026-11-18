Yozgat Aşağı Nohutlu'da elektrik panosunu açan 18 yaşındaki genç hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yozgat il merkezi Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde elektrik panosunun kapağını açan 18 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri genci ölü buldu; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat'ta 18 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Yozgat il merkezi Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik panosunun kapağını açan O.K.Y. (18) elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerinde emniyet ve sağlık ekipleri gelirken, O.K.Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı