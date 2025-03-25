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Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetmen İlker Canikligil hakkında sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Canikligil, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Canikligil, 'alt sınıf' olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars film serisindeki gibi 'Execute Order 66' (toplu katliam) uygulama çağrısında bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir video içeriğinde 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'toplu katliam' çağrısında bulunması ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle yönetmen ve YouTube yayıncısı İlker Canikligil hakkında re'sen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Canikligil, 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Canikligil'in emniyetteki işlemlerinin ardından yarın Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Canikligil, YouTube kanalında bir taksiciyle olan sohbetini aktarmış ve 'alt sınıf' olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars film serisindeki gibi 'Execute Order 66' (toplu katliam) uygulama çağrısında bulunmuştu. Canikligil, şu ifadeleri kullanmıştı: "Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla 'reis' diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; 'Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek'... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; 'Execute Order 66'."

Canikligil, ayrıca sosyal medya hesabından da, "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" paylaşımında bulunmuştu.

Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı

Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarızwktnktmgp:

soros punun çocuğu

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Koyunlara koyun demenin ekmeğe ekmek demekten ne farkı var!

Yorum Beğen10
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Haber Yorumlarıoguz ates:

demekki alt sınıfın kafası daha iyi çalışıyor cahil kısım olarak dini değerlerimizi ön planda tutuyor olmamız galiba bizi alt sınıf yapıyor ama senin bildiğin belki yanlıştır empati yap ama bencillik yapma derim saygı duy biz senin fikirlerine karışmıyoruz Allah akıl versin diye dua ediyoruz

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHarpoon:

şimdi sen naneyi yemedin mi? ??

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Haber YorumlarıMusty:

bunlar hakketmisler

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