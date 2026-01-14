Çadır salon şiddetli rüzgara dayanamayarak parçalandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Yörük Kıl Çadır Salonu, şiddetli rüzgar nedeniyle parçalandı. Kaymakamlık desteği ile yapılan çadır, kültürel etkinliklerde kullanıyordu.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düğün ve eğlenceler için yapılan Yörük Kıl Çadır Salon şiddetli rüzgardan dolayı parçalandı.
Dinar ilcesindeki Cerit Yaylasına kaymakamlığın desteği ile yapılan çadır salon geçtiğimiz hafta yaşanan fırtınada şiddetli rüzgara dayanamayarak parçalandı.
Çadırın Yörüklerin kültürel değerlerini anlatan mevlid ve düğünlerde yemek ve diğer etkinlikler de kullanıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
