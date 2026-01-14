Haberler

Çadır salon şiddetli rüzgara dayanamayarak parçalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Yörük Kıl Çadır Salonu, şiddetli rüzgar nedeniyle parçalandı. Kaymakamlık desteği ile yapılan çadır, kültürel etkinliklerde kullanıyordu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düğün ve eğlenceler için yapılan Yörük Kıl Çadır Salon şiddetli rüzgardan dolayı parçalandı.

Dinar ilcesindeki Cerit Yaylasına kaymakamlığın desteği ile yapılan çadır salon geçtiğimiz hafta yaşanan fırtınada şiddetli rüzgara dayanamayarak parçalandı.

Çadırın Yörüklerin kültürel değerlerini anlatan mevlid ve düğünlerde yemek ve diğer etkinlikler de kullanıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Tanınmış avukat Ali Aydın, başına taşla vurularak öldürüldü

Tanınmış avukat başı taşla ezilerek öldürüldü