Direksiyon başında uyuyan sürücü yoldan çıktı, facia kıl payı atlatıldı

Ankara'da bir düğünden Eskişehir'e dönen ailenin bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon başında uyuklaması sonucu kontrolden çıkıp refüje yönelirken, son andaki manevrayla yola döndüğü korku dolu anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kalkanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'daki bir düğünden dönen aile, gece saatlerinde Eskişehir istikametinde seyir halindeyken sürücü A.F., yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle bir anlık refleks kaybı yaşayarak direksiyon başında uykuya daldı. Kontrolden çıkan araç, hızla yolun solundaki refüje doğru yöneldi. Refüje çıkan araçla sarsılan sürücü A.F., ani bir manevrayla direksiyonu kırarak aracı yeniden şeridine sokmayı başardı. Araçta bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı olayda şans eseri herhangi bir yaralanma veya maddi hasar meydana gelmedi.

Sürücülere "yorgun yola çıkmayın" uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle gece yolculuklarında yorgunluk ve uykusuzluğun reaksiyon süresini ciddi derecede düşürdüğünü belirterek, sürücülerin sık sık mola vermesi gerektiği konusunda uyarıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı