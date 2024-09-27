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Yorgun Merminin Isabetiyle Ağır Yaralanan Adam Hastaneye Sevk Edildi

Yorgun Merminin Isabetiyle Ağır Yaralanan Adam Hastaneye Sevk Edildi
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde damda uyuyan Sever Ataş, belirsiz bir kaynaktan ateşlenen yorgun mermiyle göğsünden ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Ataş'ın tedavisi devam ediyor. Polis, silahı ateşleyen kişinin peşine düştü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, damda uyuduğu sırada yorgun merminin isabet ettiği adam ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, damda uyuyan Sever Ataş'a (43), nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir yorgun mermi isabet etti. Göğsüne isabet eden mermi ile yaralanan Ataş kanlar içerisinde kaldı. Olayı fark eden yakınlarının ihbarı ile ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ataş, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavisi devam eden adama isabet eden kurşunun göğsünde takılı kaldığı görüldü. Polis silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Babasının yorgun mermi ile yaralandığını belirten Mahmut Ataş, silahı ateşleyen kişinin tespit edilerek yakalanmasını istedi. Ataş, silahla havaya açılan mermilerle insanların yaralandığını ifade ederek, rastgele silah sıkılmaması gerektiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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