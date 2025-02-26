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Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi

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Sinan Çetin, 'Boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamalarıyla savcılıkta ifade verdi. Çetin, ifadesinin ardından basın mensuplarına konuşmadan adliyeden ayrıldı.

Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı yaptırdığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde, 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Hakkında 'Boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatılan yönetmen Sinan Çetin, "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Sarıyer'de bulunan arsası üzerine imara aykırı yapı yaptırdığı iddia edilen Çetin, savcılıkta ifade verdi. İfadesinin ardından Çetin, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı.

Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi

Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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