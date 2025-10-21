Haberler

Genç kadın yola yattı, kimse ikna edemedi

Genç kadın yola yattı, kimse ikna edemedi
Bursa'da sabahın ilk ışıklarında yol ortasında sinir krizi geçiren kadın, ekipleri alarma geçirdi. O anlar kameraya yansırken, sinir krizi geçiren kadın güçlükle sakinleştirildi.

Osmangazi'de sabah saatlerinde yaşanan olayda, yol ortasında sinir krizi geçiren kadın güçlükle sakinleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazcılar Mahallesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yolun ortasına yatarak sinir krizi geçirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DİRENDİ

Durumu görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadını bulunduğu yerden kaldırmak ve sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Ancak kadın, kendisine yaklaşan sağlık görevlilerine tepki göstererek sinir krizi geçirdi.

Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
vıcık vıcık ilişkiler ekonomik kriz geçim sıkıntısı şiddet gelir adaletsizliği hukuksuzluk =cinnet

