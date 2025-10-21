Genç kadın yola yattı, kimse ikna edemedi

Osmangazi'de sabah saatlerinde yaşanan olayda, yol ortasında sinir krizi geçiren kadın güçlükle sakinleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazcılar Mahallesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yolun ortasına yatarak sinir krizi geçirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DİRENDİ

Durumu görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadını bulunduğu yerden kaldırmak ve sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Ancak kadın, kendisine yaklaşan sağlık görevlilerine tepki göstererek sinir krizi geçirdi.

Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.