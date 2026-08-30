Diyarbakır'da Yaya Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir adama otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı