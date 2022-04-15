Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Necmiye K. isimli yaşlı kadına, Kerem Ö. idaresindeki 41 ACN 951 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yaşlı kadın yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.