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Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadının Üzerinden Kamyonet Geçti

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İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Altınbaşak isimli kadının kamyonet tarafından ezilmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının üzerinden kamyonet geçti: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın kamyonetin altında kaldı. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz gün Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan Arnavutköy Devlet Hastanesi kavşağında gerçekleşti. Yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Altınbaşak isimli kadın, kamyonet şoförünün fark etmemesi üzerine kamyonetin altında kaldı. Feci kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadına çarpan kamyonetin bir müddet durmadan devam ettiği ön ve arka lastiklerin kadının üzerinden geçtiği görüldü. Kaza sonrasında yaşananlarda yine bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yapılan ihbarlar üzerine olay yeri yakınında bulunan Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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