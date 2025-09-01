Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Emekli Yarbay Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki emekli yarbay Çetin Ertaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Ertaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün saat 13.30 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli yarbay Çetin Ertaş'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ertaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ertaş'ın cenazesinin, Yahya Kaptan Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - KOCAELİ

