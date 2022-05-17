Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya arabanın çarptığı anlar kameraya yansıdı - Haberler

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Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya arabanın çarptığı anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya arabanın çarptığı anlar kameraya yansıdı

Bursa'daki kazalar trafik kameralarına yansıdı.

BURSA (İHA) - Bursa'daki kazalar trafik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir yayaya, kavşaktan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması anbean görüntülendi. Diğer yandan, kontrolden çıkan taksi aydınlatma direğine çarptı.

Bursa'da meydana gelen kazalar trafik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan karşıya geçmek isteyen kadına, otobüsü sollayarak gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde kalan kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Diğer yandan, seyir halinde giden taksi sürücüsü kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

(Hakan Gönül - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Taksi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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