Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya arabanın çarptığı anlar kameraya yansıdı - Haberler

BURSA (İHA) - Bursa'daki kazalar trafik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir yayaya, kavşaktan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması anbean görüntülendi. Diğer yandan, kontrolden çıkan taksi aydınlatma direğine çarptı.

Bursa'da meydana gelen kazalar trafik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan karşıya geçmek isteyen kadına, otobüsü sollayarak gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde kalan kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Diğer yandan, seyir halinde giden taksi sürücüsü kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

(Hakan Gönül - İHA)

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