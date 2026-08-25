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Pamukkale'de Feci Kaza: Yoldan Karşıya Geçen Kadın Hayatını Kaybetti

Pamukkale'de Feci Kaza: Yoldan Karşıya Geçen Kadın Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki Arzu Acunsöz, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Acunsöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 34 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Mustafa Alper Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Acunsöz'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Acunsöz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Acunsöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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