Haberler

Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 72 yaşındaki Yusuf Korkmaz, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Yusuf Korkmaz otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti ilçesinin Yukarı Göklü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 72 yaşındaki Yusuf Korkmaz yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada S.Ç. idaresindeki 20 P 3939 plakalı bir otomobil kendisine çarptı. Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Yusuf Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından, Korkmaz'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Halfeti Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü S.Ç., olayın ardından Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

Galip gelinen maçta bile yıldız oyuncuya tepki: Yerin dibine soktular
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı
Orkun Kökçü'nün acı günü

Orkun Kökçü'nün acı günü
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Artık yenilmez değiller! Göztepe Süper Lig'de ilk kez kaybetti

Artık yenilmez değiller! Süper Lig'de ilk kez kaybettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.