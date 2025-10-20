Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Yusuf Korkmaz otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti ilçesinin Yukarı Göklü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 72 yaşındaki Yusuf Korkmaz yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada S.Ç. idaresindeki 20 P 3939 plakalı bir otomobil kendisine çarptı. Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Yusuf Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından, Korkmaz'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Halfeti Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü S.Ç., olayın ardından Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA