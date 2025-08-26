Yolsuzluk Soruşturmasında Önemli Gelişme: Mücahit Birinci Adli Kontrol Talep Etti

Güncelleme:
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi ile cezaevinde görüşen avukat Mücahit Birinci, adli kontrol için hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu bir şüphelisi ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme sürecinin içeriği ile ilgili iddialara ilişkin savcılıkta ifade veren Birinci, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

