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Yolda Yorulup Koltukta Hayatını Kaybeden Yaşlı Adam

Yolda Yorulup Koltukta Hayatını Kaybeden Yaşlı Adam
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evine dönerken yorulan 62 yaşındaki Bayram Kabukçu, bir iş yerinin önündeki koltukta otururken fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evine dönerken yorulan yaşlı adam, soluklanmak için bir iş yerinin önünde oturduğu koltukta hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evine gitmek için yola çıkan Bayram Kabukçu (62), Fevzi Çakmak Bulvarı güzergahında giderken yorulduğunu hissedince dinlenmek istedi. Soluklanmak için bir iş yerinin önünde bulunan koltuğa oturan Bayram Kabukçu, aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Dinlenmek için oturduğu koltukta hareketsiz bir şekilde kalan Bayram Kabukçu'nun uyukladığı zanneden çevre sakinleri yaşlı adama seslenerek uyandırmaya çalıştı. Yaşlı adamın hayatından endişe eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerde Bayram Kabukçu'nun bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Bayram Kabukçu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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