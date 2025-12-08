Batman'da hafif ticari araç yapay gölete uçtu, sürücü yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla atarak yapay gölete düştü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza Batman-Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. yönetimindeki hafif ticari araç seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, önce takla attı, ardından da boş bir arazide bulunan mini yapay gölete uçtu. Kazada, araç sürücüsü A.S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN