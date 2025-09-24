Haberler

Yolcu treni hemzemin geçitte motosiklete çarptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan motosiklete yolcu treni çarptı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan motosiklete yolcu treni çarptı. Motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Gemiciler Mahallesi Şehit Kazım Demirli Sokak'ta meydana geldi. Zonguldak'tan Karabük istikametine giden 15006 sefer sayılı yolcu treni, Çaycuma istasyonuna yaklaştığı sırada hemzemin geçitteki kapalı bariyerlerden karşıya geçmekte olan S.D. yönetimindeki 06 DCT 889 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası trendeki yolcular tahliye edilirken, tren Karabük'e hareket etti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
