Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden şoför İzzet Karaağaç, memleketi Kütahya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kazada toplam 10 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü İzzet Karaağaç, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Hayatını kaybeden İzzet Karaağaç'ın cenazesi, Antalya'daki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Kütahya'ya getirildi. Karaağaç için Kütahya Meydan Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Karaağaç'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İzzet Karaağaç, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün Tekirdağ (Kapaklı) - Antalya (Alanya) seferini yapmakta olan, Eskişehir merkezli firmaya ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürler Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmesi sonucu meydana gelmişti. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralanmıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

